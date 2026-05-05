Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

Amatör futbolcu Mustafa Balu, arızalanan aracını kontrol etmek için emniyet şeridine çektikten sonra başka bir aracın çarpması sonrası 28 yaşında vefat etti.

Şanlıurfa'da arızalanan aracını kontrol etmek için emniyet şeridine çeken amatör futbolcu Mustafa Balu (28), başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Ceylanpınar’a bağlı kırsal Tepedibi Mahallesi’nde D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Ceylanpınar’dan Şanlıurfa kent merkezine doğru giden Mustafa Balu’nun kullandığı otomobil arıza yaptı. Balu, aracını emniyet şeridine çekerek kontrol etmek için indi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Halil B. yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde bulunan Balu’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mustafa Balu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Balu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Mustafa Balu’nun, Süper Amatör Lig’de mücadele eden Ceylanpınar Demirspor’da forma giydiği bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

