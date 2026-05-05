Rahmi Koç bakın hangi kulübü ziyaret etti: Şeref defterine de yazdı

Rahmi Koç bakın hangi kulübü ziyaret etti: Şeref defterine de yazdı
Yayınlanma:
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Yelken Kulübü'nü ziyaret ederek kulübün bünyesinde açılan ''Denizci Kravatları ve Fularları'' sergisini gezdi. Rahmi Koç, ziyaretinin anısına kulübün şeref defterine de yazı yazarak imza attı.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Yelken Kulübü’nü ziyaret etti.
Deniz tutkunu Rahmi Koç, kulüp bünyesinde açılan ''Denizci Kravatları ve Fularları'' sergisini ziyaret ederek özel sergiyi inceledi.
Sergide denizcilik tarihine ışık tutan eserleri dikkatle inceleyen Rahmi Koç, koleksiyonla ilgili düşüncelerini ve değerlendirmelerini paylaştı.

rahmi4.jpg

ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Koç Holding Şeref Başkanı, ziyaretinin anısına kulübün şeref defterine de imza attı.
Rahmi Koç deftere düştüğü notta, ''Kravat deyip geçmemek lazım, deniz deyip geçmemek lazım, yelkenli deyip geçmemek lazım. Gelin bu sergiyi görün, o zaman ne demek istediğimi anlarsınız'' ifadelerini kullandı.

koc.jpg

İstanbul Yelken Kulübü yetkilileri, Rahmi Koç’un nazik ziyareti ve ilham verici ilgisinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti.
Denizcilik mirasını estetik dokunuşlarla bir araya getiren bu özel sergi ise ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

rahmikoc.jpg

rahmikoc2.jpg

rahmikoc3.jpg

rahmikoc5.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Son dakika | Mehmet Ali Aydınlar kararını resmen açıkladı
Son dakika | Mehmet Ali Aydınlar kararını resmen açıkladı
VakıfBank'tan ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'yi açıkladı
VakıfBank'tan ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'yi açıkladı