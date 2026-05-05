Rahmi Koç bakın hangi kulübü ziyaret etti: Şeref defterine de yazdı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Yelken Kulübü’nü ziyaret etti.

Deniz tutkunu Rahmi Koç, kulüp bünyesinde açılan ''Denizci Kravatları ve Fularları'' sergisini ziyaret ederek özel sergiyi inceledi.

Sergide denizcilik tarihine ışık tutan eserleri dikkatle inceleyen Rahmi Koç, koleksiyonla ilgili düşüncelerini ve değerlendirmelerini paylaştı.

ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Koç Holding Şeref Başkanı, ziyaretinin anısına kulübün şeref defterine de imza attı.

Rahmi Koç deftere düştüğü notta, ''Kravat deyip geçmemek lazım, deniz deyip geçmemek lazım, yelkenli deyip geçmemek lazım. Gelin bu sergiyi görün, o zaman ne demek istediğimi anlarsınız'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Yelken Kulübü yetkilileri, Rahmi Koç’un nazik ziyareti ve ilham verici ilgisinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek kendisine teşekkür etti.

Denizcilik mirasını estetik dokunuşlarla bir araya getiren bu özel sergi ise ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.