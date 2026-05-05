Beşiktaş'ta da çalışmıştı: İspanyol devinin başına geçti

Beşiktaş'ta 2 yıl antrenörlük yapan Hırvat asıllı Alman teknik direktör Edin Terzic, İspanyol takımı Athletic Bilbao'nun başına geçti.

İspanya ekibi Athletic Bilbao'da teknik direktörlük görevi için Hırvat asıllı Alman çalıştırıcı Edin Terzic ile anlaşma sağlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu takımdan ayrılacak Ernesto Valverde'nin yerine teknik direktörlük koltuğuna oturacak Terzic ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Terzic, teknik direktörlük deneyimi öncesi Borussia Dortmund ve Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük rolünü üstlendi. Terzic, 2013 ile 2015 yılları arasında Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmıştı.

DORTMUND'TA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ OYNADI

Daha sonra Borussia Dortmund'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, bir kez Almanya Kupası zaferi yaşadığı takımını 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.
Bu sezon 34 haftası geride kalan LaLiga'da 44 puan toplayan Athletic Bilbao, 8. sırada yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

