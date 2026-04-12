Geçen hafta yenildi bu kez berabere kaldı yine de "Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi

Geçen hafta yenildi bu kez berabere kaldı yine de "Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi
Pendikspor, geçen hafta Manisa FK'ya yenildikten sonra bu kez de kendi sahasında Çorum FK ile berabere kaldı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, yine de "Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

TFF 1. Lig'de play off mücadelesi veren Pendikspor, geçen hafta Manisa FK'ya deplasmanda 2-0 yenilmişti.
Pendikspor, bu hafta da kendi sahasında Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, bu sonuçlara rağmen oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

"İNŞALLAH SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Sinan Kaloğlu, Çorum FK maçından sonra şu ifadeleri kullandı:
"Sahaya kazanmak için çıktık. İlk yarıda kompakt bir görüntü verdik ve bu da ilk yarıyı çok iyi bitirmemizi sağladı. İkinci yarıda da aslında her şey iyi gidiyordu. Görkem’in kırmızı kartıyla eksik kaldık. Bu da maçın dengesini değiştirdi. Daha çok savunmada kaldık.
Maalesef son dakikalarda şanssız bir gol yedik. Sonuçta bu ligin en kaliteli, en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz ve onların üçüncülük hedefi var. Biz de son dönemde sakatlıklarla uğraşıyoruz. Sakat oyuncularımız yavaş yavaş dönüyor ama tam hazır değiller.
Geldiğimizden beri çok şanssız kaçırdığımız maçlar oldu. Bugün de onlardan biri. 3 puanla bitirebilirdik. Oyuncularımdan gurur duydum. 10 kişi kaldıktan sonra inanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Hedefimiz play-off. Play-off’lardan sonra da inşallah Süper Lig’e çıkacağız. Önümüzde Iğdır maçı var, kazanmaya gidiyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

