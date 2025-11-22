Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadelede Gaziantep FK sahadan 3-0’lık skorla galip geldi.
Gaziantep FK’ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Alexandru Maxim, 45 ve 64. (P) dakikalarda ise Mohamed Bayo kaydetti.
3 HAFTA SONRA GELEN GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 22 puana ulaşan Kırmızı-siyahlılar, 6. sıraya yükseldi. 9 puandaki Kayserispor ise 16. sırada kaldı.
DETAYLAR
Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil
Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Carole, Denswil, Opoku, Furkan Soyalp, Bennasser, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Perez, Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo