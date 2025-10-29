Galatasaraylıları üzecek Osimhen iddiası

Galatasaraylıları üzecek Osimhen iddiası
Yayınlanma:
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İspanya LaLiga'nın dev kulübü Barcelona'nın Osimhen'i transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Barcelona Futbol Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi'nden Gabriel Sans, Radyospor'un sorularını yanıtlarken, çarpıcı ifadeler kullandı. Sans, şunları söyledi:

"Barcelona, çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandowski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var, nasıl döner bilinmiyor. Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin; ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşma oldu ne de müzakere. Kesin olarak Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde, ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir. Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Osimhen gol ve başarı demek. Evet... Barcelona onu çok yakından takip ediyor.

Victor Osimhen krizi sonrası affını istediVictor Osimhen krizi sonrası affını istedi

"KENAN YILDIZ DA LİSTEDE"

Kenan Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu; ancak şu anda Barcelona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarını yapmaya izin vermiyor. Bunun için bazı projeler üretiyorlar. Ama hem Osimhen hem de Kenan Yıldız için şu anki bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Finansal duruma bakmak gerekir. Ama Barcelona, her zaman Türk Ligi'ndeki gelişmeler ve oyunculara dikkat kesiliyor"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor
Liglere İslami Dayanışma Oyunları arası
Liglere İslami Dayanışma Oyunları arası
Altıparmak ilk antrenmanda açıkladı
Altıparmak ilk antrenmanda açıkladı
Galatasaray için kritik tarihi açıkladı
Galatasaray için kritik tarihi açıkladı