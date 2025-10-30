Galatasaraylı Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor maçı açıklaması

Trabzonspor'da 12 yıl oynayan, kaptanlığına kadar yükselen Uğurcan Çakır, sezon başında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray'ın hafta sonunda Trabzonspor'la oynayacağı maçta gözler Uğurcan Çakır'da olacak.

Milli kaleci futbol kariyerinde ilk kez Trabzonspor'a karşı forma giyecek.

SORUYA KISA CEVAP VERİP HEMEN ARABASINA BİNEREK UZAKLAŞTI

Uğurcan Çakır, katıldığı bir etkinlikten çıkarken Trabzonspor sorusuyla karşılaştı.

Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması

Ekol Sports muhabiri Uğurcan Çakır'a mikrofon uzatarak, "Gözler hafta sonundaki maç öncesi senin üzerinde. Eski takımına karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Neler söylersin? Hem Trabzonspor hem Galatasaray cephesi için" diye sordu.

Uğurcan Çakır bu soru karşısında "İnşallah kazanacağız" demekle yetindi ve ikinci bir soru sorulmasına fırsat vermeden arabasına binerek uzaklaştı.