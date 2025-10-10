Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan ile karşılaşacak olan Türkiye’de Uğurcan Çakır, basın toplantısında konuştu.

“KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM”

Sakatlığına dair konuşan Uğurcan Çakır, "Bileğimde son maçlarda ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi. Dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Hocam görev verirse, elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

Uğurcan Çakır maça hazır

“EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK”

Rakipleri için ise Uğurcan Çakır, "Bulgaristan takımı yeni bir hoca değişikliğine gitti. Hocamız bize eski maçlarından taktiklerini gösterdi. Biz de ona çalışma fırsatı bulduk. Pazartesiden bu yana bu maça hazırlandık. En iyi şekilde hazırlandık ve ülkemizi gururlandıracak şekilde yarın buradan ayrılmak istiyoruz. Bulgaristan'a takım olarak baktık, takım olarak inceledik. İyi bir takım ve yeni bir hocaları var. Bu onlara yeni bir enerji katacak. Hazırız ve yarın inşallah en iyi sonucu alırız" ifadelerini kullandı.

BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

11 Ekim Cumartesi günü Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak olan Bulgaristan – Türkiye mücadelesi TSİ 21.45’te başlayacak.