Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması

Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması
Yayınlanma:
Bulgaristan maçı için konuşan Uğurcan Çakır, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan ile karşılaşacak olan Türkiye’de Uğurcan Çakır, basın toplantısında konuştu.

“KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM”

Sakatlığına dair konuşan Uğurcan Çakır, "Bileğimde son maçlarda ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi. Dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Hocam görev verirse, elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

68e601122767561e803ea087-1.webp
Uğurcan Çakır maça hazır

“EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK”

Rakipleri için ise Uğurcan Çakır, "Bulgaristan takımı yeni bir hoca değişikliğine gitti. Hocamız bize eski maçlarından taktiklerini gösterdi. Biz de ona çalışma fırsatı bulduk. Pazartesiden bu yana bu maça hazırlandık. En iyi şekilde hazırlandık ve ülkemizi gururlandıracak şekilde yarın buradan ayrılmak istiyoruz. Bulgaristan'a takım olarak baktık, takım olarak inceledik. İyi bir takım ve yeni bir hocaları var. Bu onlara yeni bir enerji katacak. Hazırız ve yarın inşallah en iyi sonucu alırız" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in yeni takımı ortaya çıktı: Mağlup olurlarsa takımın başına geçecekFatih Terim'in yeni takımı ortaya çıktı: Mağlup olurlarsa takımın başına geçecek

BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

11 Ekim Cumartesi günü Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak olan Bulgaristan – Türkiye mücadelesi TSİ 21.45’te başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Spor
Fenerbahçe finalde kaybetti: Şampiyonluğu kaptırdı
Fenerbahçe finalde kaybetti: Şampiyonluğu kaptırdı
Galatasaray maçı gelmeden kovmadılar
Galatasaray maçı gelmeden kovmadılar