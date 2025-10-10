Fatih Terim'in yeni takımı ortaya çıktı: Mağlup olurlarsa takımın başına geçecek

Son olarak Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab’ın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim’in sıradaki takımı ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

MAĞLUBİYET HALİNDE KOVULACAK

Çek basınından iSport'un haberine göre; Çekya Futbol Federasyonu, Faroe Adaları’na karşısında alınacak bir mağlubiyet halinde teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayıracak.

Ivan Hasek'in kader maçı

FATİH TERİM EN GÜÇLÜ ADAY

Ivan Hasek ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Terim’in Çekya Milli Takımı için en güçlü aday olduğu aktarıldı.

23 MAÇTA 1.74’LÜK PUAN ORTALAMASI

Al Shabab’ın başında 23 maçta görev alan Fatih Terim burada 1.74 puan ortalaması yakaladı.

2008 AVRUPA ŞAMPİYONASI AKILLARDA

2008 Avrupa Şampiyonası’nda oynanan Türkiye – Çekya maçında millilerimiz sahadan 3-2 galip ayrılarak rakibini turnuva dışına itmişti. O maçta ay-yıldızlıların başında Fatih Terim yer almıştı.