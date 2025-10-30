Galatasaraylı minik taraftara Abraham sürprizi

Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, saha dışındaki örnek davranışıyla sosyal medyada gündem oldu.

Şehirde karşılaştığı Galatasaray forması giyen küçük bir taraftarın fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Abraham, birlikte poz vererek iki ezeli rakibin taraftarlarını gülümseten bir anıya imza attı.

Minik taraftarın isteğini kırmayan yıldız futbolcu, samimi tavrıyla takdir toplarken, fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hem Beşiktaş hem Galatasaray taraftarları bu kareye yoğun ilgi gösterdi. Görüntü, farklı platformlarda binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

DİKKAT ÇEKEN LOGO

Bazı kullanıcılar, Tammy Abraham’ın poz sırasında elinin Galatasaray logosunun üzerini kapattığına dair yorumlar yaptı. Ancak genel görüş, bu anın dostluk ve centilmenlik açısından değerli olduğu yönündeydi.