Galatasaraylı Jakobs nasıl zehirlendiklerini açıkladı: Kesinlikle tesadüf değil

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Senegal’de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray’ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs, final maçı öncesi zehirlendiklerini dile getirdi.

“TAHMİNİM ZEHİRLENDİKLERİ”

Alman basınına açıklamalarda bulunan Ismail Jakobs, “Kişisel tahminim, üç oyuncumuzun zehirlendiği ve bunun normal bir gıda zehirlenmesi olmadığı, yani kusma gibi bir şey olmadığı yönünde. Bu üç oyuncu gerçekten bayıldı” dedi.

KESİNLİKLE TESADÜF DEĞİLDİ”

Isamil Jakobs devamında "Ousseynou Niang ısınma sırasında, Pape Matar Sarr ise devre arasında yere yığıldı. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama bu kesinlikle tesadüf değildi” ifadelerini kullandı.

“ÖYLECE YERE YIĞILDILAR”

Bir bir yere yığıldıklarını aktaran Ismail Jakobs, "Üçü de dillerini içeri sokamıyordu. Ve öylece yere yığıldılar. Terliyorlardı. Krepin Diatta maçtan önce başını dik tutamıyordu. Kısmen kusmuştu” sözlerini sarf etti.







