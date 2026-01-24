Galatasaraylı Jakobs nasıl zehirlendiklerini açıkladı: Kesinlikle tesadüf değil

Galatasaraylı Jakobs nasıl zehirlendiklerini açıkladı: Kesinlikle tesadüf değil
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası öncesi zehirlenmelerinin tesadüf olmadığını vurguladı.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Senegal’de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray’ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs, final maçı öncesi zehirlendiklerini dile getirdi.

“TAHMİNİM ZEHİRLENDİKLERİ”

Alman basınına açıklamalarda bulunan Ismail Jakobs, “Kişisel tahminim, üç oyuncumuzun zehirlendiği ve bunun normal bir gıda zehirlenmesi olmadığı, yani kusma gibi bir şey olmadığı yönünde. Bu üç oyuncu gerçekten bayıldı” dedi.

610187988-18546889492017867-3070060875061172839-n.jpg

KESİNLİKLE TESADÜF DEĞİLDİ”

Isamil Jakobs devamında "Ousseynou Niang ısınma sırasında, Pape Matar Sarr ise devre arasında yere yığıldı. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama bu kesinlikle tesadüf değildi” ifadelerini kullandı.

Galatasaray anlaşmayı tamamladı: İstanbul'a geliş saati belli olduGalatasaray anlaşmayı tamamladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu

“ÖYLECE YERE YIĞILDILAR”

Bir bir yere yığıldıklarını aktaran Ismail Jakobs, "Üçü de dillerini içeri sokamıyordu. Ve öylece yere yığıldılar. Terliyorlardı. Krepin Diatta maçtan önce başını dik tutamıyordu. Kısmen kusmuştu” sözlerini sarf etti.



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Spor
Amedspor'a kötü haber
Amedspor'a kötü haber
Galatasaray anlaşmayı tamamladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu
Galatasaray anlaşmayı tamamladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu