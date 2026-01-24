Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü ile Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında yağmur, sağanak ve yer yer kar bekleniyor. Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis riski bulunurken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.

METEOROLOJİ TEK TEK SAYDI

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı dışında), Batı Karadeniz (Bolu dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Ordu, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARDI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Çankırı dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yağmur, güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yağışlı

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.