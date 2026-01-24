İBB İstanbullulara müjdeyi verdi: AKOM paylaştı

İBB İstanbullulara müjdeyi verdi: AKOM paylaştı
Yayınlanma:
Ocak ayının son günlerine girilirken İBB İstanbullulara müjdeyi verdi. Ay sonuna kadar ciddi bir soğuk havanın beklenmediğini tahmin eden AKOM, megakentin barajlarında olumlu etki yapacak yağışları da paylaştı.

Türkiye, 2 gün arayla gelip ataklar halinde kar bırakan şiddetli soğukları geride bıraktı. Özellikle İstanbul'da beklenen kar yağışının belli ilçeler haricinde etkili olmaması soğukları çileli hale getirirken soğuklardan önce yaşanan kasırga şiddetindeki lodos da olumsuzluk yaşattı.

Sürekli değişen olumsuz hava koşullarından yorulan ve geçtiğimiz yaz barajlardaki doluluğun düşük seviyelere gerilemesiyle alarm verilen İstanbullulara güzel haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

İBB İSTANBULLULARA MÜJDEYİ VERDİ

Sisli bir güne uyanan İstanbul'da olumsuz hava koşullarına ay sonuna kadar ara verildi. Sert soğukların ardından Ocak ayını ciddi bir soğuk yaşamadan kapatması beklenen İstanbul'a müjdeyi İBB verdi.

bb-istanbullulara-mujdeyi-verdi-akom-paylasti-4.jpg

AKOM hava tahminlerinde gün içinde rüzgar ve yağışın sorun yaratacak kadar güçlü olmayacağını duyururken 13 dereceye kadar çıkacak sıcaklıkların daha da yükselerek ay sonuna kadar süreceğini açıkladı.

bb-istanbullulara-mujdeyi-verdi-akom-paylasti-3.jpg

Megakentin uzun süreli meteorolojik verisini de açıklayan AKOM, "İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir." dedi.

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardıMeteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı

AKOM PAYLAŞTI

Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından gün gün beklenen yağışlı havayı da duyuran AKOM, parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı hava tahminini paylaştı.

bb-istanbullulara-mujdeyi-verdi-akom-paylasti-2.jpg

En yüksek yağış miktarının 10 - 20 kg arası ile 29 Ocak Perşembe günü olacağını tahmin eden AKOM, o gün dahi hava sıcaklığının 14 derece olacağını açıkladı. Ay sonuna kadar en yüksek sıcaklık ise 16 dereceyle 26 Ocak Pazartesi günü olacak.

İBB AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:

Tarih / GünSıcaklıkHava DurumuYağış Miktarı
25.01.2026 PAZARMİN: 8 °C MAX: 16 °CPARÇALI VE ÇOK BULUTLUYEREL YAĞMURLU
26.01.2026 PAZARTESİMİN: 9 °C MAX: 16 °CPARÇALI VE ÇOK BULUTLUGECE YAĞMURLU
27.01.2026 SALIMİN: 10 °C MAX: 14 °CPARÇALI VE ÇOK BULUTLU, HAFİF YAĞMURLU3 - 7 KG ARASI
28.01.2026 ÇARŞAMBAMİN: 9 °C MAX: 12 °CPARÇALI VE ÇOK BULUTLUYAĞIŞ BEKLENMİYOR
29.01.2026 PERŞEMBEMİN: 9 °C MAX: 14 °CSAĞANAK YAĞMURLU10 - 20 KG ARASI
30.01.2026 CUMAMİN: 7 °C MAX: 12 °CSAĞANAK YAĞMURLU5 - 12 KG ARASI

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Türkiye
Bakanlık açıkladı: 22,5 milyon çocuk için risk analizi
Bakanlık açıkladı: 22,5 milyon çocuk için risk analizi
"Anıtkabir yakınına cami" projesinde bilirkişi kararı açıklandı: Süreci Gökçek başlatmıştı
"Anıtkabir yakınına cami" projesinde bilirkişi kararı açıklandı: Süreci Gökçek başlatmıştı
Öldürülen 17 yaşındaki Mustafa'nın annesinden yürek yakan feryat! "Ben bakmaya kıyamıyordum"
Öldürülen 17 yaşındaki Mustafa'nın annesinden yürek yakan feryat! "Ben bakmaya kıyamıyordum"