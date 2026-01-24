İBB İstanbullulara müjdeyi verdi: AKOM paylaştı

Türkiye, 2 gün arayla gelip ataklar halinde kar bırakan şiddetli soğukları geride bıraktı. Özellikle İstanbul'da beklenen kar yağışının belli ilçeler haricinde etkili olmaması soğukları çileli hale getirirken soğuklardan önce yaşanan kasırga şiddetindeki lodos da olumsuzluk yaşattı.

Sürekli değişen olumsuz hava koşullarından yorulan ve geçtiğimiz yaz barajlardaki doluluğun düşük seviyelere gerilemesiyle alarm verilen İstanbullulara güzel haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

İBB İSTANBULLULARA MÜJDEYİ VERDİ

Sisli bir güne uyanan İstanbul'da olumsuz hava koşullarına ay sonuna kadar ara verildi. Sert soğukların ardından Ocak ayını ciddi bir soğuk yaşamadan kapatması beklenen İstanbul'a müjdeyi İBB verdi.

AKOM hava tahminlerinde gün içinde rüzgar ve yağışın sorun yaratacak kadar güçlü olmayacağını duyururken 13 dereceye kadar çıkacak sıcaklıkların daha da yükselerek ay sonuna kadar süreceğini açıkladı.

Megakentin uzun süreli meteorolojik verisini de açıklayan AKOM, "İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir." dedi.

AKOM PAYLAŞTI

Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından gün gün beklenen yağışlı havayı da duyuran AKOM, parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı hava tahminini paylaştı.

En yüksek yağış miktarının 10 - 20 kg arası ile 29 Ocak Perşembe günü olacağını tahmin eden AKOM, o gün dahi hava sıcaklığının 14 derece olacağını açıkladı. Ay sonuna kadar en yüksek sıcaklık ise 16 dereceyle 26 Ocak Pazartesi günü olacak.

İBB AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde: