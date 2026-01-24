Galatasaray'dan 3-0'lık galibiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 13. galibiyetini aldı.

Ev sahibi takım ise 18. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Hasan Doğan

Hasan Doğan Hakemler: Mehmet Topal, İbrahim Acar

Mehmet Topal, İbrahim Acar Bahçelievler Belediyespor : Jaksic, Eylül Durgun, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say (Berre İnce, Sema Nur Doluca Özbilge, Yağmur Karaoğlu, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan)

