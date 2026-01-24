Galatasaray'dan 3-0'lık galibiyet

Galatasaray'dan 3-0'lık galibiyet
Yayınlanma:
Sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi'nde karşılaştığı Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 13. galibiyetini aldı.
Ev sahibi takım ise 18. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

MAÇTAN DETAYLAR

  • Salon: Hasan Doğan
  • Hakemler: Mehmet Topal, İbrahim Acar
  • Bahçelievler Belediyespor : Jaksic, Eylül Durgun, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say (Berre İnce, Sema Nur Doluca Özbilge, Yağmur Karaoğlu, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan)

Galatasaray anlaşmayı tamamladı: İstanbul'a geliş saati belli olduGalatasaray anlaşmayı tamamladı!

  • Galatasaray Daikin: Aslı Tecimer, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarceşme Yatgın, İrem Nur Özsoy, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Büşra Güneş)
  • Setler: 17-25, 18-25, 21-25
  • Süre : 72 dakika (19, 25, 28)

Kaynak:AA

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Spor
Fatih Karagümrük Galatasaray: İşte ilk 11'ler
Fatih Karagümrük Galatasaray: İşte ilk 11'ler
Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Muçi'den Fatih Tekke övgüsü: Videolarını izledim
Muçi'den Fatih Tekke övgüsü: Videolarını izledim