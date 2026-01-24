Galatasaray'dan 3-0'lık galibiyet
Sarı-kırmızılılar, Sultanlar Ligi'nde karşılaştığı Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 13. galibiyetini aldı.
Ev sahibi takım ise 18. maçından da yenilgiyle ayrıldı.
MAÇTAN DETAYLAR
- Salon: Hasan Doğan
- Hakemler: Mehmet Topal, İbrahim Acar
- Bahçelievler Belediyespor : Jaksic, Eylül Durgun, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say (Berre İnce, Sema Nur Doluca Özbilge, Yağmur Karaoğlu, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan)
- Galatasaray Daikin: Aslı Tecimer, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarceşme Yatgın, İrem Nur Özsoy, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Büşra Güneş)
- Setler: 17-25, 18-25, 21-25
- Süre : 72 dakika (19, 25, 28)
Kaynak:AA
