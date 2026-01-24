Galatasaray anlaşmayı tamamladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Noa Lang’i kadrosuna katarak ara transfer döneminin ilk takviyesini yapan Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

ANLAŞMA TAMAM

La Liga ekiplerinden Girona’da forma giyen Yaser Asprilla’yı kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Kolombiyalı futbolcunun, bugün saat 23.00’te İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Asprilla, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 23 MİLYON EURO

İlk etapta kiralık olarak kadroya katılacak olan Yaser Asprilla’nın belli sayıda maçta forma giymesi halinde satın alma opsiyonu devreye girecek. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre oyuncunun satın alma opsiyonu 23 milyon euro olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon İspanyol kulübüyle 17 maçta forma giyen genç sağ kanat, 770 dakika sahada kaldı. Yaser Asprilla, bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti.