Galatasaray'da Dursun Özbek nasıl kandırıldığını açıkladı: Aynı tuzağa asla düşmem

Süper Kupa ve Süper Lig’de alınan kötü sonuçlar ve geciken transferler nedeniyle taraftarların hedefinde olan Dursun Özbek suskunluğunu bozdu.

Atletico Madrid maçı öncesi Sabah’tan Levent Tüzemen’e konuşan Dursun Özbek, eleştirilere sert çıktı.

“AYNI TUZAĞA ASLA DÜŞMEM”

İlk başkanlık dönemini hatırlatan Dursun Özbek, "Beni yıpratmak istiyorlar. Ben bu oyunu ilk başkanlığım döneminde gördüm. Beni seçime götürüp başkanlığı kaybetmeme neden oldular. Aynı tuzağa asla düşmem. Galatasaray'ın bir başkanı, bir de yönetim kurulu var. Göreve geldiğimizden itibaren birlikte hareket ediyor, birlikte çalışıyoruz” dedi.

“BİZİ YIPRATMAK ADINA DEDİKODULAR ÜRETİLİYOR”

Mali sıkıntıda olduklarına dair çıkan haberleri yalanlayan Dursun Özbek, “Başkan Dursun Özbek, oyunculara borç olduğu iddialarına ise net yanıt verdi: 'Galatasaray oyuncularına para ödeyemiyor' diye bizi yıpratmak adına dedikodular üretiliyor. Ödemesek oyunculardan 15 Ocak'ta aldığımız borçsuzluk kağıdını UEFA'ya verebilir miydik? Yabancılar parasını almamışsa asla, 'aldık' diye imza atmaz” ifadelerini kullandı.

"ARAMIZI AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Devam mesajı veren Dursun Özbek, "Benim başarılarımı kıskananlar uydurma gerekçelerle hem yıpranmamı hem de taraftarla aramı açmaya çalışıyor. Ben ve yönetim tam yol projelerimize odaklandık" sözlerini sarf etti.