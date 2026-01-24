Galatasaray teklif yapmadan kabul etti: Okan Buruk karşı çıktı

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı öncesi saat tartışmaları devam ediyor. Süleyman Hurma, talep gelmesi halinde saat değişikliğini kabul edeceklerini ifade ederken Okan Buruk karşı çıktı.

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

“TALEP GELİRSE ELBETTE ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ”

Stattaki rüzgar sorunları nedeniyle taraftarlar maç saatinin değişmesini talep etti. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da Galatasaray’dan bir teklif gelmesi halinde kabul edeceklerini duyurdu.

Süleyman Hurma açıklamasında "Şu ana kadar bize Galatasaray maçın saatinin değişmesine yönelik bir talep gelmedi ancak Galatasaray'dan bir talep gelirse elbette elimizden geleni yaparız ve bu talebi kabul ederiz" dedi.

GALATASARAY BAŞVURU YAPMADI

Ancak Sabah’ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, maç saatinin değişmesine yönelik bir başvuruda bulunmadı.

Pep Guardiola Galatasaray maçı öncesi kötü haberi verdi: Durumlar belirsizPep Guardiola Galatasaray maçı öncesi kötü haberi verdi: Durumlar belirsiz

OKAN BURUK OYUNCULARINI DİNLENDİRMEK İSTEDİ

Haberde Okan Buruk’un Atletico Madrid maçı sonrası yorgun olan futbolcularının daha fazla dinlenebilmesi adına herhangi bir saat değişikliğini istemediği kaydedildi.

