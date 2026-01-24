Pep Guardiola Galatasaray maçı öncesi kötü haberi verdi: Durumlar belirsiz

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Manchester City sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

Son 16 turuna doğrudan katılmak için galip gelmek zorunda olan İngiliz kulübünde Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

“SAVINHO’NUN DURUMU HALA BELİRSİZ”

Savinho’nun forma giymesini beklemediğini söyleyen Pep Guardiola, "Savinho’nun durumu hâlâ belirsiz. Dün sahada koşu yaptı, bu yüzden iki ya da üç hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum” dedi.

“NICO GONZALEZ’İN DURUMU DA ŞÜPHELİ”

Nico Gonzalez için de konuşan Pep Guardiola, “Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri’nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli" ifadelerini kulandı.

Abdülkerim Durmaz Karagümrük Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

PUAN DURUMU

Geride kalan 7 haftada 13 puan toplayan Manchester City, 11. sırada bulunuyor. 10 puandaki Galatasaray ise 17. sırada yer alıyor.