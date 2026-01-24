Abdülkerim Durmaz Karagümrük Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.

“KARAGÜMRÜK KESİNLİKLE KAYBETMEZ”

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz ilginç bir tahminde bulundu. Durmaz konuşmasında “Karagümrük kesinlikle yenilmez” dedi.

PUAN DURUMU

İlk 18 haftada 43 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 9 puandaki Fatih Karagümrük ise son sırada bulunuyor.

SAATLER KALA TRANSFERLER AÇIKLANDI

Maça artık saatler kalırken Galatasaray, Napoli’den Noa Lang’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Fatih Karagümrük ise Davide Biraschi ve Bartuğ Elmaz’ı transfer etti.