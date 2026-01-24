Galatasaray'ın yeni transferinin önce Beşiktaş forması giydiği ortaya çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın Türkiye'ye daha önce de geldiği, hatta Beşiktaş forması giydiği ortaya çıktı.

Noa Lang'ın İstanbul'a ilk gelişiyle ilgili detayları Hürriyet'ten Koray Durkal yazdı.

Noa Lang'ın saha dışında tam anlamıyla ‘aykırı karakter’ profili çizdiğini belirten Durkal, "Lang’ın bu yapısında, kendisi de eski futbolcu olan ve hatta 2009’da Kasımpaşa’da forma giyen üvey babası Nourdin Boukhari’nin büyük payı bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcu bunu pek çok röportajında da dile getirdi" diye yazdı.

BEŞİKTAŞ'IN ALT YAPISINDA YER ALMIŞ

Durkal şöyle devam etti:

"Boukhari’nin Kasımpaşa’da oynadığı dönemde Beşiktaş altyapısında futbol eğitimi gören Lang, daha sonra Hollanda’ya döndüklerinde, üvey babasının isteği üzerine Ajax altyapısına geçti. Burada A takıma dek yükselen Lang’a, ‘dünya çapında bir yıldız olabilir’ gözüyle bakılıyordu. Ne var ki, aykırı karakteri ve özellikle de hocası Erik Ten Hag’a herkesin içinde “Kapa çeneni!” diye çıkışması başına dert açtı.

Doğru bildiği yoldan şaşmayan, meydan okumaktan ve kavga etmekten çekinmeyen Lang’ın, adından en çok söz ettirdiği yer Belçika ekibi Club Brugge oldu. Burada üst üste iki kez şampiyonluk yaşarken, takımın en çok gol asist katkısı yapan oyuncusu oldu. Club Brugge’deki başarılı performansı sonrasında 2023 yılında 12.5 milyon Euro karşılığında PSV’ye transfer oldu ve burada da 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Ve iki sezonun ardından 25 milyon Euro’ya İtalya şampiyonu Napoli’ye geçti. İtalyan kulübünde hiçbir maçta 90 dakika oynamamasına rağmen Hollanda Milli Takımı’ndaki yerini genelde korumayı başaran Noa Lang, Portakallar’ın formasını 15 kez giyip 3 gol kaydetti."

ZLATAN İBRAHİMOVİC ETKİSİ

Noa Lang’ın verdiği röportajlara bakılınca Zlatan İbrahimovic etkisinin fazlasıyla görüldüğünü belirten Durkal, "Düşüncelerini net bir şekilde dile getiriyor. Kimileri bu tavrını ‘kibir’ olarak değerlendirse de o, Böyle konuşmam, benim iyi niyetli olduğumu gösterir' diyor. Bakın Lang neler söylemiş bugüne kadar...



Belçika futboluna renk kattım. Ben gittikten sonra hepiniz, benim gibi biri daha gelsin diye dua edeceksiniz. Burayı çekici kılan bendim.

Psikoloğa gitmeyi herkese tavsiye ederim. Sadece kötü günlerde değil, iyi günlerde de. Futbol dünyasında kafamı düzgün tutmama yardımcı oluyorlar, ki dürüst olmak gerekirse, orası çok kötü bir yer.

Düşündüklerimi söylemekten çekinmiyorum. Benden nefret edenlerin bile gizli bir hayranlık duyduğundan eminim."