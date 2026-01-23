Galatasaray transferi resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Napoli'den Noa Leng'i transfer etmek üzere Napoli ile anlaşmaya vardı. Dün akşam İstanbul'a gelen futbolcu, taraftarlara karşılandı.

Galatasaray maçına saatler kala imzayı attı

MALİYETİ AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun maliyetini de duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, kiralık transferi için Napoli'ye 2 milyon euro ödenecek. Noa Lang ise sezon sonuna kadar 1.75 milyon euro alacak.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.