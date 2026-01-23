Galatasaray transferi resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu

Galatasaray transferi resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu
Yayınlanma:
Galatasaray, Napoli'den Noa Lang'i resmen kiraladı. Yapılan açıklamada kulübüne 2 milyon euro ve oyuncuya 1.75 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Napoli'den Noa Leng'i transfer etmek üzere Napoli ile anlaşmaya vardı. Dün akşam İstanbul'a gelen futbolcu, taraftarlara karşılandı.

Galatasaray maçına saatler kala imzayı attıGalatasaray maçına saatler kala imzayı attı

MALİYETİ AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun maliyetini de duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, kiralık transferi için Napoli'ye 2 milyon euro ödenecek. Noa Lang ise sezon sonuna kadar 1.75 milyon euro alacak.

006-2026-12-ocak-20-20260122-2-72627957-121474536.jpg

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Spor
Fenerbahçeli eski yönetici İlkin Aydın bombasını attı: Taraftarlar çok kızdı
Fenerbahçeli eski yönetici İlkin Aydın bombasını attı: Taraftarlar çok kızdı
Manchester City'den Galatasaray açıklaması: Başka şansları kalmadı
Manchester City'den Galatasaray açıklaması: Başka şansları kalmadı