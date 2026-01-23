Galatasaray maçına saatler kala imzayı attı

Galatasaray maçına saatler kala imzayı attı
Yayınlanma:
Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Oyuncunun, Galatasaray maçında forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi'nin bonservisini sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2022-2024 yılları arasında 2,5 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 5,5 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti. Yeniden kırmızı-siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Manchester City'den Galatasaray açıklaması: Başka şansları kalmadıManchester City'den Galatasaray açıklaması: Başka şansları kalmadı

GALATASARAY MAÇINDA OYNAMASI BEKLENİYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. 24 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Davide Biraschi'nin Galatasaray karşısında oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

