Manchester City'den Galatasaray açıklaması: Başka şansları kalmadı

Yayınlanma:
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray maçını kazanmak zorunda olduklarını vurguladı. İngiliz ekibinin son 16'ya doğrudan yükselmek için Galatasaray maçından 3 puanla ayrılması gerekiyor.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

“WOLWERHAMPTON VE GALATASARAY MAÇLARINI KAZANMALIYIZ”

Guardiola, Premier Lig’de oynanacak olan Manchester City ve Galatasaray maçlarını kazanmak zorunda olduklarını vurguladı.

Guardiola’nın açıklaması şu şekilde:

Maç kaybedemeyiz, değil mi? Kaybedemeyiz, öyle mi? Manchester City o kadar mükemmel ki maç kaybetmememiz gerekiyor, bunu biliyorum. Olan bu, evet. Dinamikleri değiştirmeli ve Wolverhampton ile Galatasaray maçlarını kazanmalıyız.

MAÇ NE ZAMAN?

28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu’nda oynanacak olan Manchester City- Galatasaray mücadelesi TSİ 23.00’te başlayacak.

Fatih Terim'in görüşeceği takımı açıkladı: Galatasaray talepleri boşa çıktıFatih Terim'in görüşeceği takımı açıkladı: Galatasaray talepleri boşa çıktı

KAZANMAK ZORUNDALAR

Halihazırda 13 puanla 11. sırada bulunan Manchester City, doğrudan son turuna yükselebilmek için Galatasaray'ı yenmek zorunda.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

