Manchester City'den Galatasaray açıklaması: Başka şansları kalmadı

Bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

“WOLWERHAMPTON VE GALATASARAY MAÇLARINI KAZANMALIYIZ”

Guardiola, Premier Lig’de oynanacak olan Manchester City ve Galatasaray maçlarını kazanmak zorunda olduklarını vurguladı.

Guardiola’nın açıklaması şu şekilde:

Maç kaybedemeyiz, değil mi? Kaybedemeyiz, öyle mi? Manchester City o kadar mükemmel ki maç kaybetmememiz gerekiyor, bunu biliyorum. Olan bu, evet. Dinamikleri değiştirmeli ve Wolverhampton ile Galatasaray maçlarını kazanmalıyız.

MAÇ NE ZAMAN?

28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu’nda oynanacak olan Manchester City- Galatasaray mücadelesi TSİ 23.00’te başlayacak.

KAZANMAK ZORUNDALAR

Halihazırda 13 puanla 11. sırada bulunan Manchester City, doğrudan son turuna yükselebilmek için Galatasaray'ı yenmek zorunda.