Fatih Terim'in görüşeceği takımı açıkladı: Galatasaray talepleri boşa çıktı

Süper Kupa’da yaşanan Fenerbahçe mağlubiyeti ve Süper Lig’de alınan Gaziantep FK beraberliğiyle Galatasaray’da taraftarlar ayağa kalktı.

OKAN BURUK VE YÖNETİM ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Oynanan oyun ve geciken transferler nedeniyle hem teknik direktör Okan Buruk hem de yönetim eleştirilerin hedefi haline geldi.

FATİH TERİM ÖNERİSİ

Eleştiriler sırasında Fatih Terim’in teknik direktör veya Sportif A.Ş.’de bir göreve atanması önerileri de yapılırken sürpriz bir iddia geldi.

“TEKRAR AL SHABAB’A GİDEBİLİR”

Neo Spor Youtube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim’in Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab’a tekrar gidebileceğini öne sürdü.

Galatasaray’ın da böyle bir düşüncesi olmadığını belirten Serdar Ali Çelikler, “Okan Buruk gider, Fatih Terim gelir mi? Fatih Terim, bir hafta-10 gün içerisinde Al Shabab’a gidebilir tekrar. Ne Galatasaray’ın böyle bir düşüncesi var, ne Fatih Hoca’nın var” dedi.