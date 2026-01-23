Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi 4 büyük tehlike

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

24 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY'DA BÜYÜK TEHLİKE

Galatasaray'ı Fatih Karagümrük maçı öncesi büyük bir tehlike bekliyor.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı kart sınırında bulunan futbolcular

Bu futbolcular, Fatih Karagümrük maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 1 Şubat'ta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

43 PUANLA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 43 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Fatih Karagümrük ise 9 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.