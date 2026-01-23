Play off öncesi en kritik maç iptal oldu

Anadolu'yu etkisi altına alan kar yağışı futbolu da vurdu. Birçok bölgede maçlardan art arda iptal haberleri gelmeye başladı.

U18 Ligi A Grubu’nda normal sezonu aynı puanla tamamlayan Sungurlu Belediyespor ile Çorum Anadolu FK arasında oynanacak baraj maçı, Play-Off’a yükselecek son takımı belirleyecekti.

Yoğun kar yağışı kritik maçı tatil ettirdi. Çorum'da Alaca İlçe Sahası’nda oynanacak maç ileri bir tarihe ertelendi.

SAHA TEMİZLENEMEDİ

Çorum Haber'in aktardığı bilgiye göre kısıtlı imkanlar nedeniyle saha kardan temizlenemedi.

Maç öncesinde ve maç saatinde etkili olan yoğun kar yağışı, sahayı futbol oynamaya elverişsiz hale getirdi.

Orta hakem Mehmet Tuğluk, saha zemininde yaptığı inceleme sonrası müsabakayı tatil etti.

YENİ TARİH AÇIKLANACAK

Baraj maçının ileri bir tarihte yeniden oynanması bekleniyor. Yetkililer, karşılaşmanın yeni tarihini önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Alaca İlçe Stadı

Play-Off’a yükselecek son takımın kim olacağı, Sungurlu Belediyespor - Çorum Anadolu FK baraj maçının yeniden oynanacağı tarihte belli olacak.