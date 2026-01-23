Instagram, 'Arkadaş' özelliği ile platformda köklü bir değişikliğe gidiyor. Artık 'Takip edilen' listesi yerine yalnızca karşılıklı takip ettiğiniz kişiler görünecek. Şimdilik bazı kullanıcılarla test edilen bu özellik, yıllardır alışılan takipçi ve takip edilen sistemini büyük ölçüde değiştirebilir. Bu radikal yenilik, kullanıcıların platformdaki etkileşim şeklini yeniden şekillendirerek, daha özel ve anlamlı bağlantılar kurmayı hedefliyor.

INSTAGRAM’DA TAKİP SİSTEMİ “ARKADAŞLAR”LA DEĞİŞİYOR

Yeni modelde, bir kullanıcının profilindeki “Takip edilenler” listesi, tamamen kaldırılarak yerine 'Arkadaşlar' listesi gelecek. Bu listede yalnızca karşılıklı olarak birbirini takip eden kişiler yer alacak. Yani, birini 'Arkadaş' olarak eklemek için hem sizin onu takip etmeniz hem de onun sizi takip etmesi gerekecek. Bu değişiklik, Instagram’ı artık tamamen halka açık bir yayın platformu olmaktan çıkarıp, daha kapalı, özel ve kişisel bir sosyal çevre aracı haline getirme potansiyeli taşıyor

"TEK TARAFLI TAKİPLER TARİH OLABİLİR"

Uzmanlar, bu sistemle birlikte tek taraflı takip ilişkilerinin büyük ölçüde tarih olabileceğini veya yeni modelde farklı bir şekilde sınıflandırılabileceğini belirtiyor. Bu, kullanıcıların platformdaki etkileşimlerini daha anlamlı ve yakın bağlantılar üzerinden sürdürmelerini sağlayabilir, aynı zamanda sosyal medya deneyimini daha kontrollü ve güvenli bir hale getirebilir.

INSTAGRAM’IN YENİ SİSTEMİ KULLANICI ETKİLEŞİMİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Bireysel kullanıcılar açısından yeni sistem, paylaşımların sadece karşılıklı takip edilen kişilerle sınırlanması sayesinde daha fazla gizlilik ve güvenlik sunuyor. Daha küçük ve samimi bir arkadaş listesi, etkileşimleri daha anlamlı hale getirirken, tek taraflı takip seçeneğinin kalkması, yeni hesap ve içerikleri keşfetmeyi zorlaştırabilir ve kullanıcıları algoritmalara daha bağımlı kılabilir.

INSTAGRAM’IN 'ARKADAŞLAR' SİSTEMİ INFLUENCER VE MARKALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Instagram’ın yeni 'Arkadaşlar' sistemi, içerik üreticileri ve markalar üzerinde de etkili olacak. Takipçi sayısı, kişisel profillerde önemini yitirirken, profesyonel hesapların mevcut sistemle korunması bekleniyor. Bu sayede markalar kitlelerine ulaşmaya devam edebilecek ve etkileşim oranları takipçi sayısından daha önemli hale gelecek. Platform, nicelikten çok niteliğe, popülerlikten çok samimiyete odaklanmayı amaçlıyor.