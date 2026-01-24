Amedspor'a kötü haber

Amedspor'da ameliyat olan Veysel Sapan'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Amedspor kötü haberi duyurdu.
TFF 1. Lig'de lider olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor'da kaleci Veysel Sapan'ın geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Amed'den Veysel Sapan'a 3 yıllık yeni sözleşme
Kulüpten yapılan açıklamada, Veysel Sapan'ın akut apandisit teşhisiyle 21 Ocak Çarşamba günü ameliyat edildiği belirtilerek, "Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından oyuncumuz taburcu edilmiş olup, evinde istirahat ve tedavi sürecine başlamıştır. Veysel Sapan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaklaşık 1 ay süreyle sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü bildirilmektedir. Geçmiş olsun Veysel Sapan" ifadelerine yer verildi.

ERCE KARDEŞLER DE AMELİYAT OLMUŞTU

Amedspor'da kaleci Erce Kardeşler de ameliyat olmuştu.
Bunun üzerine kaleci arayışına geçen Amedspor, Abdulsamed Damlu ile sözleşme imzalandığı duyurmuştu.

TFF Amedspor'u reddettiTFF Amedspor'u reddetti

Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Vanspor Futbol Kulübü forması giyen kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmanın futbolcumuz Abdulsamed Damlu'ya, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kendisine kulübümüz forması altında başarılar dileriz" denilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

