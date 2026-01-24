TFF Amedspor'u reddetti

Yayınlanma:
TFF, Amedspor'un verilen cezaya yapılan itirazın reddedildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor'un verilen cezaya yaptığı itirazı kabul etmedi.
Amedspor, TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında Çorum FK'yı 1-0 yenmişti. TFF tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Amedspor'a 3 ayrı maddeden toplam 300 bin TL para cezası ile tribün kapama cezası vermişti. Amedspor para ve tribün kapama cezalarına itiraz etmişti.
Tigris Haber'e göre; TFF Tahkim Kurulu, Amedspor’un itirazını oybirliğiyle reddetti.

TAHKİM KURULU AÇIKLAMASI

TFF’den yapılan açıklamada, PFDK’nın 15.01.2026 tarih ve E.2025-2026/2959 – K.2025-2026/2819 sayılı kararına ilişkin itirazın incelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Amedspor eski Süper Lig kalecisini aldı: Transferi resmen açıkladıAmedspor eski Süper Lig kalecisini aldı: Transferi resmen açıkladı

Taraftarların Neden Olduğu Saha Olayları Nedeniyle: Amed Sportif Faaliyetler Kulübü taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2 ve 46/1. maddeleri uyarınca verilen 110.000 TL para cezasında, sübut, hukuki nitelendirme ve ceza tayini yönünden isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine ve kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildi.
Stadyuma Kapalı Şişe Sokulması: Taraftarların stadyuma kapalı ve şişe içerisinde içecek sokması nedeniyle, talimatlara aykırılık kapsamında Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1. maddesi uyarınca verilen 110.000 TL para cezasının yerinde olduğu belirtilerek itiraz reddedildi ve karar onandı.
Çirkin ve Kötü Tezahürat: Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın, aynı sezon içerisinde ev sahibi olunan müsabakalarda ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/2. maddesi uyarınca verilen 80.000 TL para cezası ile birlikte, Doğu Alt Tribün (131-134), Batı Alt Tribün (110-111) ve Güney Alt Tribün (122-124) numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik biletlerinin bloke edilerek bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine ilişkin kararın da oybirliğiyle onandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

