TFF Amedspor'u reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor'un verilen cezaya yaptığı itirazı kabul etmedi.

Amedspor, TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında Çorum FK'yı 1-0 yenmişti. TFF tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Amedspor'a 3 ayrı maddeden toplam 300 bin TL para cezası ile tribün kapama cezası vermişti. Amedspor para ve tribün kapama cezalarına itiraz etmişti.

Tigris Haber'e göre; TFF Tahkim Kurulu, Amedspor’un itirazını oybirliğiyle reddetti.

TAHKİM KURULU AÇIKLAMASI

TFF’den yapılan açıklamada, PFDK’nın 15.01.2026 tarih ve E.2025-2026/2959 – K.2025-2026/2819 sayılı kararına ilişkin itirazın incelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Taraftarların Neden Olduğu Saha Olayları Nedeniyle: Amed Sportif Faaliyetler Kulübü taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2 ve 46/1. maddeleri uyarınca verilen 110.000 TL para cezasında, sübut, hukuki nitelendirme ve ceza tayini yönünden isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine ve kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Stadyuma Kapalı Şişe Sokulması: Taraftarların stadyuma kapalı ve şişe içerisinde içecek sokması nedeniyle, talimatlara aykırılık kapsamında Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1. maddesi uyarınca verilen 110.000 TL para cezasının yerinde olduğu belirtilerek itiraz reddedildi ve karar onandı.

Çirkin ve Kötü Tezahürat: Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın, aynı sezon içerisinde ev sahibi olunan müsabakalarda ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/2. maddesi uyarınca verilen 80.000 TL para cezası ile birlikte, Doğu Alt Tribün (131-134), Batı Alt Tribün (110-111) ve Güney Alt Tribün (122-124) numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik biletlerinin bloke edilerek bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine ilişkin kararın da oybirliğiyle onandı.