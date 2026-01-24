Amedspor eski Süper Lig kalecisini aldı: Transferi resmen açıkladı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderliğini sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, yeni transferini resmen açıkladı.

Kulüp, kaleci Abdulsamed Damlu'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki kaleci Abdulsamed Damlu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Vanspor Futbol Kulübü forması giyen kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmanın futbolcumuz Abdulsamed Damlu'ya, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kendisine kulübümüz forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG'DE DE OYNAMIŞTI

1.91 boyunda olan 26 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de Malatyaspor formasıyla da görev yapmıştı.

Malatyaspor'da yıllarda oynayan Abdulsamed Damlu, ayrıca Vanspor'dan önce Eyüpspor ve Ümraniyespor'da da yer almıştı.