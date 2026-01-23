Sivasspor Amedspor maçı tehlikeye girdi: Gözler TFF'de

Sivasspor Amedspor maçı tehlikeye girdi: Gözler TFF'de
Sivas'ta oynanacak Sivasspor-Amed maçı tehlikeye girdi. Yoğun kar yağışı yolları kapattı. Amedspor kafilesinin Sivas'a nasıl ulaşması zor. Gözler TFF'de.

Amedspor’un Sivas deplasmanında oynayacağı karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle tehlikeye girdi.

Güneydoğu Ekspres'ten Mehmet Türk'ün haberine göre Malatya’nın Hekimhan ilçesi ile Sivas arasında etkisini artıran aşırı kar yağışı, karayolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

SİVASSPOR-AMEDSPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Amedspor kafilesi Sivas'a 2 gün önceden yola çıkacaktı. Ancak tipi nedeniyle ulaşımın durduğu, Amedspor kafilesinin Sivas’a güvenli şekilde ulaşmasının zorlaştığı belirtiliyor. Yaşanan gelişmelerin ardından karşılaşmanın ertelenme ihtimalinin gündeme geldiği bildirildi.

TFF'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Amedspor Kulübü'nün hava ve yol koşullarıyla ilgili raporları TFF’ye iletildiği, maçın oynanıp oynanmayacağına dair kararın kısa süre içinde netleşmesinin beklendiği öğrenildi.

