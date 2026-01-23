Sivas'tan Amed maçı için 2 hamle daha

Sivas'tan Amed maçı için 2 hamle daha
Yayınlanma:
Sivas'da Amed maçı öncesi adeta seferlerlik ilan edildi. Belediyenin taraftarlar için maça ücretsiz otobüs seferleri koymasından sonra sürpriz 2 hamle daha geldi.

Sivas'ta Amed maçı öncesi hamleler peş peşe geliyor.
Kentte adeta seferberlik ilan edildi. Sivas Belediyesi 4 Eylül Stadyumu'nda 25 Ocak pazar günü saat 16.00'da başlayacak maç öncesi taraftarlar için stadyuma ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini duyurmuştu.
Bir hamle de Sivasspor Kulübü'nden geldi.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Sivas İrade Gazetesi'nin haberine göre; Sivasspor yönetimi, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde taraftarın tribünleri doldurması adına bilet ve taraftar kartı fiyatlarını uygun seviyede tutarak önemli bir jest yaptı.

Sivas'ta Amedspor alarmı: Otobüsler seferber edilecekAmed alarmı: Otobüsler seferber edilecek

Karşılaşma için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Alt Tribün: 158 TL
Maraton Alt ve Üst Tribün: 20 TL
Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribün: 20 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü: 58 TL
Sivasspor yönetimi, bu maça özel olarak taraftar kart bedelini de 158 TL’den 58 TL’ye düşürdü.

TARAFTARLAR HAZIRLIK YAPIYOR

Amed maçı öncesi bir hamle de Sivasspor'un Ellisekiz Taraftar Grubu'ndan geldi.
Kırmızı beyazlıların Amed Sportif Faaliyetler maçında da görkemli bir koreografi hazırladıkları belirtildi.
Ellisekiz taraftar grubundan yapılan açıklamada, “Hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde maraton tribününde yapmayı planladığımız koreografi çalışması için tüm yiğidolarımızın biletlerini öncelikli olarak maraton tribününden almaya gayret göstermelerini rica ediyoruz” denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Spor
Fenerbahçe maçı İngiliz basınında: Türkiye'de düşmanca atmosfer
Fenerbahçe maçı İngiliz basınında: Türkiye'de düşmanca atmosfer
Noa Lang'ın İstanbul'da kalacağı evi Mertens söyledi
Noa Lang'ın İstanbul'da kalacağı evi Mertens söyledi
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye şampiyonluğu olmalı
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye şampiyonluğu olmalı