Sivas'tan Amed maçı için 2 hamle daha

Sivas'ta Amed maçı öncesi hamleler peş peşe geliyor.

Kentte adeta seferberlik ilan edildi. Sivas Belediyesi 4 Eylül Stadyumu'nda 25 Ocak pazar günü saat 16.00'da başlayacak maç öncesi taraftarlar için stadyuma ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini duyurmuştu.

Bir hamle de Sivasspor Kulübü'nden geldi.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Sivas İrade Gazetesi'nin haberine göre; Sivasspor yönetimi, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde taraftarın tribünleri doldurması adına bilet ve taraftar kartı fiyatlarını uygun seviyede tutarak önemli bir jest yaptı.

Amed alarmı: Otobüsler seferber edilecek

Karşılaşma için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Alt Tribün: 158 TL

Maraton Alt ve Üst Tribün: 20 TL

Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribün: 20 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü: 58 TL

Sivasspor yönetimi, bu maça özel olarak taraftar kart bedelini de 158 TL’den 58 TL’ye düşürdü.

TARAFTARLAR HAZIRLIK YAPIYOR

Amed maçı öncesi bir hamle de Sivasspor'un Ellisekiz Taraftar Grubu'ndan geldi.

Kırmızı beyazlıların Amed Sportif Faaliyetler maçında da görkemli bir koreografi hazırladıkları belirtildi.

Ellisekiz taraftar grubundan yapılan açıklamada, “Hafta sonu oynayacağımız karşılaşma öncesinde maraton tribününde yapmayı planladığımız koreografi çalışması için tüm yiğidolarımızın biletlerini öncelikli olarak maraton tribününden almaya gayret göstermelerini rica ediyoruz” denildi.