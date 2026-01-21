Sivas'ta Amedspor alarmı: Otobüsler seferber edilecek

Sivas'ta Amedspor alarmı: Otobüsler seferber edilecek
Yayınlanma:
Sivas'ta Amedspor maçı öncesi adeta alarm ilan edildi. Sivas Belediyesi de harekete geçti, otobüs seferleri kararı aldı. Amedspor, Sivas'a cumartesi sabahı gidecek.

TFF 1. Lig'de pazar günü oynanacak Sivasspor-Amedspor maçı için geri sayım sürerken, Sivas'ta adeta seferberlik ilan edildi.
Sivasspor-Amedspor maçı 25 Ocak pazar günü oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Amedspor'a 2 kötü haberAmedspor'a 2 kötü haber

Amedspor, 42 puanla lider durumda bulunuyor. Sivasspor ise 28 puanla 12. sırada yer alıyor.

SİVAS BELEDİYESİ'NDEN OTOBÜS AÇIKLAMASI

Sivas Belediyesi de maç için harekete geçti. Yapılan açıklamada Sivasspor-Amedspor maçında taraftarlar için ücretsiz otobüsler kaldırılacağı bildirildi.

whatsapp-image-2026-01-21-at-17-04-46.jpeg

Otobüslerin maç günü saat 13.30'da Tarihi Jandarma Binası önünden kalkarak taraftarları stadyuma götüreceği belirtildi.

AMEDSPOR'UN PROGRAMI BELLİ OLDU

Amedspor'un da Sivas deplasmanı programı belli oldu.
Yeşil kırmızılı takım maçtan bir gün önce cumartesi sabahı saat 10.00'da otobüsle Sivas'a giderek kampa girecek.
Kafile, maçın hemen ardından yine karayolu ile Diyarbakır'a dönecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Spor
TFF Süper Lig maçlarının tarihini değiştirdi: Avrupa için özel şart koydu
TFF Süper Lig maçlarının tarihini değiştirdi: Avrupa için özel şart koydu
Ali Koç'un seçim öncesi Sadettin Saran kararını açıkladı
Ali Koç'un seçim öncesi Sadettin Saran kararını açıkladı
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Atletico Madrid maçının sonucunu duyurdu
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Atletico Madrid maçının sonucunu duyurdu