TFF 1. Lig'de pazar günü oynanacak Sivasspor-Amedspor maçı için geri sayım sürerken, Sivas'ta adeta seferberlik ilan edildi.

Sivasspor-Amedspor maçı 25 Ocak pazar günü oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Amedspor'a 2 kötü haber

Amedspor, 42 puanla lider durumda bulunuyor. Sivasspor ise 28 puanla 12. sırada yer alıyor.

SİVAS BELEDİYESİ'NDEN OTOBÜS AÇIKLAMASI

Sivas Belediyesi de maç için harekete geçti. Yapılan açıklamada Sivasspor-Amedspor maçında taraftarlar için ücretsiz otobüsler kaldırılacağı bildirildi.

Otobüslerin maç günü saat 13.30'da Tarihi Jandarma Binası önünden kalkarak taraftarları stadyuma götüreceği belirtildi.

AMEDSPOR'UN PROGRAMI BELLİ OLDU

Amedspor'un da Sivas deplasmanı programı belli oldu.

Yeşil kırmızılı takım maçtan bir gün önce cumartesi sabahı saat 10.00'da otobüsle Sivas'a giderek kampa girecek.

Kafile, maçın hemen ardından yine karayolu ile Diyarbakır'a dönecek.