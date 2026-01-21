Amedspor'a 2 kötü haber

TFF 1. Lig'de Erzurum FK'ya yenilmesine rağmen liderliğini sürdüren Amedspor, bu hafta Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır temsilcisine Sivasspor maçı öncesi 2 kötü haber geldi.

TFF 1. Lig'de Erzurum FK'ya 2-0 yenilmesine rağmen liderliğini koruyan Amedspor, bu hafta deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Amedspor, ligde 21 maçta 42 puanla ilk sırada. Erzurum FK ise aldığı galibiyetten sonra 39 puanla 2. sıraya çıktı.

"Amedspor'un net penaltısı verilmedi" diyerek açıkladı: Başlı başına skandal"Amedspor'un net penaltısı verilmedi" diyerek açıkladı: Skandal

Diyarbakır temsilcisi, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, hedef galibiyet olarak açıklandı. Sivasspor, ligde 28 puanla 12. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki maçta Amedspor, rakibini 4-2 yenmişti.

ÇOK ÖNEMLİ 2 EKSİK

Amedspor, Sivasspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun olarak çıkacak.
Amidahaber'deki habere göre; Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Kahraman Demirtaş ile Murat Uçar, Sivasspor karşılaşmasında cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Sinan Kaloğlu’nun savunma hattında zorunlu değişikliklere gitmesi bekleniyor.

SİNAN KALOĞLU: EN DEĞERLİ 2 FUTBOLCUMUZ CEZALI

Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Erzurum FK maçından önce eksiklerin önemine değinmiş ve şunları söylemişti:

Sinan Kaloğlu'Hayallere giden yol ve sistemler' | Transfermarkt
"Üzgünüz lider geldik lider gidiyoruz ama büyük bir avantajı kaçırdık. En önemli üzücü taraf ise iki değerli oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışına çıktı. Kadromuz zaten oyuncu sayısı anlamında yeterli değil. İki değerli oyuncumuzu kaybetmiş olduk. Daha iyisini yapabilirdik. En kötü kaybetmemek iyi olurdu. Avantajı kullanamadık üzgünüm ama oyuncularımın mücadelesi iyidi. Yolumuza devam edeceğiz."

