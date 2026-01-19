"Amedspor'un net penaltısı verilmedi" diyerek açıkladı: Başlı başına skandal

"Amedspor'un net penaltısı verilmedi" diyerek açıkladı: Başlı başına skandal
Amedspor'un deplasmanda Erzurum FK'ya 2-0 yenilmesinin ardından Amedspor cephesinden sert tepki geldi. Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Amedspor'un net penaltısı verilmedi. Başlı başına skandal" dedi.

Amedspor'un Erzurum FK'ya 2-0 yenilmesinin ardından Amedspor'dan hakem kararlarına tepki geldi.
Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, Güneydoğu Ekspres'teki habere göre hakem kararlarını eleştirdi. Eren, şöyle konuştu:
"Moreno'nun ceza alanı içinde düşürülmesi pozisyonu net penaltıydı. VAR’a gidilmemesi başlı başına bir skandaldır. Söz konusu biz olduğumuzda kartların ne kadar kolay çıktığının da farkındayız. Amedspor sahipsiz değildir. Hakkımızı da emeğimizi de kimseye çaldırmayacağız.”

SİNAN KALOĞLU: PENALTIYDI

Amedspor teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise şunları söyledi:

"İstediğimiz oyunu gösteremedik. Rakibimiz de biz de iyi oynamadık. Maç yediğimiz gole kadar kontrollü şekilde gidiyordu. Gol biraz dengemizi bozdu ama 1-0 olduğu zaman da pozisyonlarımız vardı ama maalesef değerlendiremedik. Orta sahada etkili olamadık. Üzgünüz lider geldik lider gidiyoruz ama büyük bir avantajı kaçırdık. En önemli üzücü taraf ise iki değerli oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışına çıktı. Kadromuz zaten oyuncu sayısı anlamında yeterli değil. İki değerli oyuncumuzu kaybetmiş olduk. Daha iyisini yapabilirdik. En kötü kaybetmemek iyi olurdu. Avantajı kullanamadık üzgünüm ama oyuncularımın mücadelesi iyidi. Yolumuza devam edeceğiz.
Erdem hocanın biraz daha dikkatli olması gerekiyor çünkü bize gösterdiği sarı kartlar çok basitti. Rakibize aynı kartları göstermedi. Çok kolay bizi eksiltti. Benzer pozisyonlar vardı Hasani'ye yapılan faul, akabinde penaltımız vardı tekrarı bile gösterilmemiş. VAR'da nasıl incelendi bilmiyorum ama bizim gördüğümüz penaltıydı. Hakem inisiyatiflerini rakibizimden yana kullandı. Umarım bir an önce öz eleştiri yapar diyorum. Mağlubiyeti hakeme bağlamıyorum iyi bir oyun yoktu ama yine de bu zorlu deplasmandan en kötü 1 puan almak isterdik."

