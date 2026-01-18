Amedspor olaylı maçta kaybetti: Büyük fırsat kaçtı

Erzurumspor'a konuk olan Amedspor, 2-0 mağlup oldu. Maçın son anları oldukça gergin geçerken emniyet güçleri son düdüğün ardından statta geniş güvenlik önlemleri aldı. Amedspor galip gelmesi halinde en yakın takipçisiyle olan puan farkını 7'ye çıkaracaktı.