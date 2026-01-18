Amedspor olaylı maçta kaybetti: Büyük fırsat kaçtı

Amedspor olaylı maçta kaybetti: Büyük fırsat kaçtı
Yayınlanma:
Erzurumspor'a konuk olan Amedspor, 2-0 mağlup oldu. Maçın son anları oldukça gergin geçerken emniyet güçleri son düdüğün ardından statta geniş güvenlik önlemleri aldı. Amedspor galip gelmesi halinde en yakın takipçisiyle olan puan farkını 7'ye çıkaracaktı.

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Erzurumspor sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 2-0 galip geldi.

Erzurumspor’a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Eren Tozlu ve 90+5. dakikada Brandon Baiye kaydetti.

AMEDSPOR 9 KİŞİ KALDI

80. dakikada Kahraman Demirtaş ve 90+1. dakikada Murat Uçar’ın kırmızı kart görmesiyle Amedspor maçı 9 kişi tamamladı.

klovsd.jpg

PUAN DURUMU

42 puanda kalan Amedspor liderliğini sürdürdü. 39 puana ulaşan Erzurumspor ise 2. sıraya yükseldi.

Amedspor rakibinin oynadığı maçta avantajı kaptıAmedspor rakibinin oynadığı maçta avantajı kaptı

EN YAKIN TAKİPÇİSİYLE 7 PUAN FARK OLACAKTI

3. sıraya gerileyen Esenler Erokspor’un berabere kaldığı haftada Amedspor kazanmış olsaydı en yakın takipçisiyle farkı 7 puana çıkaracaktı.

