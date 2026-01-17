Amedspor rakibinin oynadığı maçta avantajı kaptı

Yayınlanma:
Esenler Erokspor sahasında Vanspor ile berabere kaptı. En yakın takipçisi Esenler Erokspor'un puan kaybıyla Amedspor, avantajı yakaladı.

1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor ile İmaj Altyapı Vanspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadı’nda oynanan maçta taraflar golsüz eşitlikle ayrıldı.

PUAN DURUMU

38 puana ulaşan Esenler Erokspor, 2. sırada yer aldı. 28 puandaki Vanspor ise 11. sırada kaldı.

BERABERLİK AMEDSPOR'A YARADI

Beraberlik en çok lider Amedspor’a yaradı. 42 puanla liderliğini sürdüren Amedspor, Erzurumspor’u mağlup etmesi halinde farkı iyice açacak.

DETAYLAR

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Ali Vardar, Kerem Kalkan

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 76 Recep Niyaz), Mor Faye (Dk. 76 Berat Luş), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 61 Kanga), Mikail Okyar, Amilton, Kayode (Dk. 81 Catakovic)

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 90+6 Ensar Çavuşoğlu), Oulare, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin, Emir Bars (Dk. 82 Hasan Bilal), Jefferson (Dk. 62 Bekir Can Kara), Hostikka (Dk. 62 Medeni Bingöl), Cedric

Sarı kartlar: Dk. 54 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 84 Mikail Okyar (Esenler Erokspor), Dk. 74 Batuhan İşçiler (İmaj Altyapı Vanspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
