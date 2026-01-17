Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Sonunda bitti

Penaltılara giden Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya, Mısır'ı 4-2 mağlup etti. Hemen yola çıkacak olan Osimhen ve Onuachu, özel uçaklarla takımlarına dönecek.

Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya ile Mısır karşı karşıya geldi. Fas’ta oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Doğrudan seri penaltı atışlarına geçilirken Nijerya rakibini 4-2 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada noktaladı.

ONUACHU İLK 11’DE BAŞLADI

Trabzonsporlu Paul Onuachu maça ilk 11’de başlarken ikinci yarının başında yerini Ademola Lookman’a bıraktı.

OSIMHEN FORMA GİYMEDİ

Galatasaraylı Victor Osimhen ise maçta forma giymedi. Yarı finalde ilk 11’de başlayan Osimhen penaltıların hemen öncesinde oyundan alınmış ve Nijerya elenmişti.

fglks.jpg

TAKIMLARINA GERİ DÖNÜYORLAR

Bu maçla birlikte Galatasaray ve Trabzonspor’un hasreti sona eriyor. Yaklaşık 1 aydır takımlarından uzak kalan Osimhen ve Onuachu özel jetle geri dönecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

