Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Sonunda bitti

Penaltılara giden Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya, Mısır'ı 4-2 mağlup etti. Hemen yola çıkacak olan Osimhen ve Onuachu, özel uçaklarla takımlarına dönecek.