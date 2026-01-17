Galatasaray maçında oynayamayacak: Kötü haber geldi

Galatasaray maçında oynayamayacak: Kötü haber geldi
Yayınlanma:
Başakşehir ile karşılaşan Fatih Karagümrük’te Mattias Krannevitter sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Arjantinli futbolcu, Galatasaray maçında olmayacak.

Süper Lig’in 18. haftasında Başakşehir’e konuk olan Fatih Karagümrük’e Matias Kranevitter’den kötü haber geldi.

MATTIAS KRANEVITTER SARI KART GÖRDÜ

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 45. dakikasında Matias Kranevitter, sarı kart gördü.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Kart sınırında bulunan deneyimli futbolcu, böylece cezalı duruma düştü. Kranevitter, Galatasaray maçında oynayamayacak.

Osimhen'in ayrılığı için olay iddia: Yüzde 100 giderOsimhen'in ayrılığı için olay iddia: Yüzde 100 gider

11 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 11 maçta forma giyen Arjantinli futbolcu, 857 dakika sahada kaldı. Kranevitter, 1 gol kaydetti.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

24 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Fatih Karagümrük - Galatasaray mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

