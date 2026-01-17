Osimhen'in ayrılığı için olay iddia: Yüzde 100 gider

Osimhen'in ayrılığı için olay iddia: Yüzde 100 gider
Yayınlanma:
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için konuşan Rio Ferdinand, Manchester United'ın istemesi halinde bir ayrılığın yaşanabileceğini iddia etti.

Uzun yıllar Manchester United forması giyen kulüp efsanesi Rio Ferdinand, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dair konuştu.

Kendi podcast programında konuşan Rio Ferdinand, Nijeryalı futbolcunun performansı için övgü dolu sözler sarf etti.

“GERÇEKTEN ŞAŞIRDIM”

Rio Ferdinand açıklamasında "Victor Osimhen gol atmayı seviyor, kalbiyle oynuyor ve sahada her şeyini veriyor. Bu transfer döneminde büyük kulüplerin onun için devreye girmemesine gerçekten şaşırdım" dedi.

thumbs-b-c-3c51576860f2c3b4fa54efb353246b67.jpg

“UNITED İSTERSE YÜZDE 100 GİDER”

Oyuncunun, Manchester United’a gelme ihtimali için ise Rio Ferdinand, “Osimhen United'a gelecektir. Eğer United, Osimhen'i almayı teklif ederse, yüzde 100 gider" ifadelerini kullandı.

16 MAÇTA 12 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Victor Osimhen, bin 167 dakika sahada kaldı. Osimhen, 12 gol kaydetti.

Galatasaray'da Torreira depremi: Şoke eden açıklamaGalatasaray'da Torreira depremi: Şoke eden açıklama

İSTANBUL’A GELİYOR

Bir süredir Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Fas’ta olan Victor Osimhen, Mısır’a karşı oynanacak olan üçüncülük maçının ardından özel uçakla İstanbul’a getirilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

