Galatasaray'da Torreira depremi: Şoke eden açıklama

Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncularından olan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncusu ile ilgili yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırdı.

''MOTİVASYONUNU KAYBETMİŞ DURUMDA''

Lucas Torreira'nın yıllardır ülkesinden uzakta oynadığını ve evine daha yakın olmak istediğini belirten Bentancur, ''Brezilya’dan bir kulüp, Torreira’ya Galatasaray’da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul’da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı'' dedi.

Bu sözler, 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2028 yılına kadar olan sözleşmesinin bitmesini beklemeden ayrılabileceği ihtimalini güçlendirdi.

EN BÜYÜK HAYALİ BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK

1 Ocak'ta FIX TV'ye röportaj veren Torreira, ''Bir futbolcu olarak sahip olduğum en büyük arzu Boca’nın formasını giymek. O anı düşünmediğim tek bir gün bile yok. Gerçek bu. Boca’da oynamak için can atıyorum ama sadece benim isteğimle olmuyor, onların da beni istemesi gerekiyor. Bunun için kendimi hazırlıyorum'' demişti.

Bu gelişme sonrası Torreira'nın Galatasaray'daki geleceği merak konusu oldu.