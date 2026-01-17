Kocaelispor: 9 Trabzonspor: 21

Yayınlanma:
Süper Lig'de Trabzonspor ve Kocaelispor, 42. kez karşılaşacak. Bu zamana kadar oynanan 41 maçta Trabzonspor 21 galibiyet alırken, Kocaelispor 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 11 maç ise berabere bitti.

Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te yapacakları maçla birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne dek oynanılan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, 61 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.

KOCAELİSPOR DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanlarında zorlandı.
Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı 20 müsabakanın 7'sini kazanabildi. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.
Trabzonspor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen rakibi karşısında geçmişte oynadığı son deplasman karşılaşmalarında da galip gelmekte zorluk çekti.
Bordo-mavililer, Kocaelispor deplasmanında oynadığı son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı.

EN FARKLI GALİBİYET TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup etti.
Ligin ilk yarısının ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak:AA

