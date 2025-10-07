Galatasaray'ın yıldızına Suriye teklifi geldi

Yayınlanma:
Son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'ya Suriye Milli takımından sürpriz bir davet geldi.

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara hakkında sosyal medyada gündeme oturan dikkat çekici bir iddia futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Anne tarafından Suriye kökenli olduğu belirtilen Sara’nın, Suriye Milli Takımı’ndan davet aldığı öne sürüldü.

MİLLİ TAKIMDAN TEKLİF

İddiaya göre, Suriye Futbol Federasyonu yetkilileri, oyuncunun kökenlerini göz önünde bulundurarak Gabriel Sara’ya millî takımda forma giymesi için resmi teklif iletti. Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcunun ise bu teklifi değerlendirmek üzere süre istediği ve henüz net bir karar vermediği vurgulandı.

MERAKLA BEKLENİYOR

Gabriel Sara cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişme futbol dünyasında merakla takip ediliyor. Oyuncunun bu teklife vereceği yanıtın yanı sıra, sürecin FIFA’nın vatandaşlık ve milli takım uygunluk kriterleri açısından nasıl şekilleneceği de dikkatle izleniyor.

sara.jpg
Gabriel Sara'nın son haftalardaki performansı dikkat çekiyor

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Sarı - Kırmızılı formayla Süper Lig’de istikrarlı bir grafik çizen Gabriel Sara, teknik direktör Okan Buruk’un orta sahadaki önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor. Galatasaraylı taraftarlar şimdi gözlerini Sara’nın vereceği karara çevirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

