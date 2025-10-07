Galatasaray'dan sürpriz Torreira kararı

Sarı kırmızılı yönetimin Lucas Torreire ile ilgili aldığı karar ortaya çıktı.

Galatasaray yönetiminin 4 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreire ile ilgili şimdiye kadar görülmemiş bir karar aldığı ileri sürüldü.

Galatasaray Kulübü, Torreira'yı 4 sezon önce İngiltere'nin Arsenal takımından transfer etmişti.

İstikrarıyla dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcuyla 2028'e kadar sözleşme imzalanmıştı.

Torreira, ilk sezonunda 34, ikinci sezonunda 47, üçüncü sezonunda 48, bu sezon ise 10 maçta forma giydi. Torreira bu maçlar da 7 de gol attı. Uruguay Milli Takımı'nda da 40 kez yer aldı.

YENİ KARAR VE TEKLİF

Galatasaray Kulübü'nün Torreira ile ilgili aldığı karar belli oldu.

Sözcü'deki habere göre yönetimin Torreira'ya 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme yapma kararı aldığı iddia edildi.

Bu teklifin Torreira'ya iletileceği ve "Futbolu Galatasaray'da bırak" diyeceği belirtildi.

Torreira'nın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

