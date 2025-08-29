Galatasaray'ın yeni transferi sahaya indi

Yayınlanma:
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün açıklamasına göre Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi.

WILFRIED SINGO İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, takımla ilk idmanını yaptı.

30 AĞUSTOS İÇİN TÜRK BAYRAĞIYLA FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Antrenmanda teknik ekip ve futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ ÇAYKUR RİZESPOR

Galatasaray, RAMS Park'ta yarın saat 21.30'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

