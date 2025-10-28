Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için olay tahmin

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde art arda Liverpool ve Bodo/Glimt’ mağlup eden Galatasaray’da moraller yükseldi.

Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray'a güzel haber

Sarı-kırmızılıların Ajax ve Union SG maçları için konuşan Ali Ece, taraftarları sevindiren bir tahminde bulundu.

“GALATASARAY HER İKİ MAÇI DA YENER”

Galatasaray’ın her iki maçtan galip geleceğini belirten Ali Ece, "Benim tahminime göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde önündeki maçlardan önce Ajax'ı ardından Union Saint Gilloise'ı yener. Çünkü Galatasaray pasla çıkmak isteyen her takımı cezalandırır. Ön alanda çok iyi baskı yapıyorlar" dedi.

“BARIŞ ALPER BENCE SINGO’NUN GELİŞİYLE DÜZELİR”

Barış Alper Yılmaz’ın performansı için de konuşan Ali Ece, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması tesadüf değil. Okan Buruk, Süper Lig'de başka Şampiyonlar Ligi'nde başka oynuyor. Değişiklikleri de satranç gibi olmaya başladı. Tavla oynar gibi değişiklik yapmıyor. Oyuncularına başka görevler yüklüyor. Barış Alper de bence Singo'nun gelişiyle düzelir" ifadelerini kullandı.