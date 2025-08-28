Galatasaray'ın transferi iptal mi olacak? Yönetim şüphelendi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, orta sahaya takviye konusunda önemli bir gelişmeyle gündemde.

Sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak son dakika gelişmeleri, bu transferin iptal edilebileceğini gösteriyor.

Fransız gazeteci Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Bissouma için Tottenham ile zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama konusunda el sıkıştı. Planlamaya göre, 28 yaşındaki Malili futbolcu önce kiralanacak, ardından performansına bağlı olarak bonservisi alınacaktı.

YÖNETİM ŞÜPHELENDİ

Ancak Galatasaray cephesi, oyuncunun fiziksel durumu konusunda ciddi endişeler taşıyor. Teknik heyet, hemen forma giyebilecek ve takıma anında katkı sağlayacak bir orta saha arayışında olduğu için transfer süreci yavaşladı. Yönetimin de şüphelenmesi üzerine transfer askıya alındı.

Bissouma’nın fiziksel olarak tam hazır olmaması, Galatasaray’ın bu transferden vazgeçme ihtimalini doğurdu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig temposuna ayak uydurabilecek alternatif isimlere yönelmeye başladı.

Galatasaray taraftarı, Bissouma transferin merakla bekliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

