Galatasaray'ın teklifini reddetti: Bir türlü ikna olmadı

Galatasaray'ın istediği Senne Lammens yapılan teklifi reddetti. Belçikalı kaleci, Manchester United'a transfer olmak istiyor.

Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’a bir kötü haber de Belçika’dan geldi.

GALATASARAY’IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Bir süredir Royal Antwerp forması giyen Senne Lammens, sarı-kırmızılılara transfer olmayı reddetti.

MANCHESTER UNITED’A GİTMEK İSTİYOR

Daily Mail’de yer alan habere göre; oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a imza atmak istiyor.

Senne Lammens

YÖNETİM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Halihazırda genç kalecinin Manchester United’a transferi kesinleşmezken Galatasaray yönetimi ikna çalışmalarını sürdürüyor.

ALTAY BAYINDIR’A YOL GÖZÜKTÜ

Belçikalı file bekçisinin olası transferi halinde Andre Onana’nın takımda kalacağı kaydedilirken Altay Bayındır’ın ise ayrılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Royal Antwerp formasıyla geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Senne Lammens, 56 gole engel olamazken 10 maçta ise kalesini gole kapattı.

