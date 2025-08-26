Galatasaray'ın teklifini reddetti: Bir türlü ikna olmadı
Yayınlanma:
Galatasaray'ın istediği Senne Lammens yapılan teklifi reddetti. Belçikalı kaleci, Manchester United'a transfer olmak istiyor.
Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’a bir kötü haber de Belçika’dan geldi.
GALATASARAY’IN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Bir süredir Royal Antwerp forması giyen Senne Lammens, sarı-kırmızılılara transfer olmayı reddetti.
MANCHESTER UNITED’A GİTMEK İSTİYOR
Daily Mail’de yer alan habere göre; oyuncu, Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a imza atmak istiyor.
YÖNETİM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Halihazırda genç kalecinin Manchester United’a transferi kesinleşmezken Galatasaray yönetimi ikna çalışmalarını sürdürüyor.
ALTAY BAYINDIR’A YOL GÖZÜKTÜ
Belçikalı file bekçisinin olası transferi halinde Andre Onana’nın takımda kalacağı kaydedilirken Altay Bayındır’ın ise ayrılması bekleniyor.
PERFORMANSI
Royal Antwerp formasıyla geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Senne Lammens, 56 gole engel olamazken 10 maçta ise kalesini gole kapattı.