Galatasaray'ın şampiyonluğunu ne zaman ilan edeceğini açıkladı

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Fatih Terim Stadı’ndaki mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

LEROY SANE’NİN GECESİ

Galatasaray’a 3 puanı getiren golleri 45+3 ve 61’de Leroy Sane kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 59’da Eldar Sahmuradov’dan geldi.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte 25 puana ulaşan Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü. 6 puandaki Başakşehir ise 15. sırada yer aldı.

“GALATASARAY MARTTA ŞAMPİYON OLUR”

Karşılaşmanın ardından Neo Spor Youtube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler ilginç bir iddiada bulundu. Çelikler, Galatasaray’ın mart ayında şampiyon olacağını belirtti.

Çelikler açıklamasında “Takvime bakıyorum, Şubat 29’da şampiyonluk var mı diye. Şubat 28 çekiyormuş. Martta şampiyon olur Galatasaray” sözlerini sarf etti.