Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan toplayacağını açıkladı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan toplayacağını açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine dair konuşan Ertem Şener, puan tahmini yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

GALATASARAY’A ZORLU KURA

UEFA’nın İsviçre’deki merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılılar, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Frankfurt, Monaco, Ajax, Bodo/Glimt ve Union SG ile eşleşti.

180192-ertem-sener-0-ihtimal-diyerek-galatasaraylilari-yikan-gercegi-soyledi-682defc153165.jpg
Ertem Şener'den Galatasaray tahmini

“EN İYİ ŞARTLARDA 15 PUAN TOPLAYABİLİR”

Rakiplerin netleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Ertem Şener, Galatasaray’ın kaç puan toplayacağını tahmin etti. Ertem Şener açıklamasında “Galatasaray, bu kurayla en az 12 puan toplamalı, en iyi şartlarda ise 15 puan toplayabilir. Rakiplerden sadece Liverpool, Manchester City ve Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi takımı. Diğerleri Avrupa Ligi ile Konferans Ligi karışımı takımlar. Bundan iyisi daha ne olabilir" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Spor
Yılmaz Vural Fenerbahçe için telefona sarıldı: Ali beeeyy merhaba
Yılmaz Vural Fenerbahçe için telefona sarıldı: Ali beeeyy merhaba
Son dakika | Fenerbahçe'de transfer: Resmi açıklama geldi
Son dakika | Fenerbahçe'de transfer: Resmi açıklama geldi