Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan toplayacağını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

GALATASARAY’A ZORLU KURA

UEFA’nın İsviçre’deki merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılılar, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Frankfurt, Monaco, Ajax, Bodo/Glimt ve Union SG ile eşleşti.

Ertem Şener'den Galatasaray tahmini

“EN İYİ ŞARTLARDA 15 PUAN TOPLAYABİLİR”

Rakiplerin netleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Ertem Şener, Galatasaray’ın kaç puan toplayacağını tahmin etti. Ertem Şener açıklamasında “Galatasaray, bu kurayla en az 12 puan toplamalı, en iyi şartlarda ise 15 puan toplayabilir. Rakiplerden sadece Liverpool, Manchester City ve Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi takımı. Diğerleri Avrupa Ligi ile Konferans Ligi karışımı takımlar. Bundan iyisi daha ne olabilir" sözlerini sarf etti.